"В Ялте объявлена чрезвычайная ситуация, речки вышли из берегов, подтапливается центральная часть города, производим эвакуацию людей", — сказала Павленко журналистам.

По ее словам, развернуто три пункта обогрева, где работают волонтеры. Людей эвакуируют на военной технике, она же будет вывозить детей после сдачи ЕГЭ. Власти обратились за помощью к Черноморскому флоту.

Возможны перебои с электричеством. "Отключаем электроэнергию в тех местах, где может случиться замыкание. Таких улиц, к сожалению, очень много", — отметила сити-менеджер.

По данным главного управления МЧС России по республике, произошли многочисленные подтопления жилых домов.

На своей странице в фейсбуке Павленко опубликовала видеообращение, в котором призвала жителей не выходить из домов, а туристов — не ехать в город.

"Полностью перекрыт въезд в город, потому что неконтролируемый поток воды просто сносит машины, людей. Слава богу, нет жертв. Прошу всех оставаться дома", — говорится в обращении.

Сити-менеджер также попросила руководителей предприятий отпустить домой своих сотрудников.

Как сообщалось, циклон обрушился на Крым в четверг. Накануне двухмесячная норма осадков выпала на востоке полуострова, власти ввели режим ЧС. Подтопило около 350 домов, эвакуировали почти 1,4 тыс. человек, были перебои с энерго-, газо- и водоснабжением. Больше всего пострадала Керчь: по многим улицам передвигаться можно было только на лодках.

В ночь на пятницу сильный дождь начался на южном берегу, за сутки также выпала двухмесячная норма. В Ялте затоплены все пешеходные переходы, остановлены троллейбусы и некоторые автобусы.

На полуострове на 17 и 18 июня объявлено штормовое предупреждение из-за ливней и сильного ветра. В ряде курортных регионов юга и юго-востока Крыма возможен сход селей.