Также на основании рекомендаций Управления Роспотребнадзора по Тульской области ограничено время работы предприятий общественного питания с 7:00 до 24:00, за исключением дистанционной торговли и самовывоза, отметили в пресс-службе.

Ранее руководитель управления Роспотребнадзора по Тульской области Александр Ломовцев направил в адрес главы региона Алексея Дюмина рекомендации об отмене концертно-развлекательных и массовых образовательных мероприятий.

Они составили основу соответствующих изменений в Указ № 62 "О дополнительных мерах, принимаемых в связи с введением режима повышенной готовности на территории Тульской области".

По словам главного санитарного врача Тульской области, в ряде регионов Центрального федерального округа отмечен взрывной рост заболеваемости коронавирусом, в том числе наблюдаются новые, более агрессивные штаммы инфекции.

"За последнюю неделю в Тульской области на 60% увеличился ежедневный прирост новых случаев заражения COVID-19 и показатели госпитализации. Исходя из прогноза развития эпидемиологической обстановки, необходимо ограничить проведение любых концертно-развлекательных и массовых образовательных мероприятий", — отметил Ломовцев.

Музыкальный фестиваль "Дикая мята" планировалось провести 18-20 июня в поселке Бунырево Алексинского района. На мероприятие было продано 12,5 тыс. билетов.

Участниками были заявлены Гарик Сукачев, Иван Дорн, Манижа, Алена Швец, группы Кино, АукцЫон, Mgzavrebi, Green Grey, The Hatters, Tesla Boy, Tequilajazzz и другие. В 2020 году фестиваль также не состоялся из-за пандемии.