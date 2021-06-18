"В связи со стабилизацией эпидемиологической обстановки в Турецкой Республике изучается вопрос о снятии введенных ранее ограничений на регулярное и чартерное сообщение с Турцией в первых числах июля. Окончательное решение примет оперативный штаб, оценив риски", — сказал источник.

По его словам, у авиакомпаний будет достаточно времени на подготовку рейсов.

"Авиакомпании получат, как минимум, 10 дней на то, чтобы подготовить воздушные суда и сформировать расписание", — сказал собеседник агентства.

Россия с 15 апреля ввела ограничения на осуществление авиасообщения с Турцией из-за эпидситуации по коронавирусу в этой стране, решение действует до 21 июня включительно.

На этой неделе в Турцию отправились представители Роспотребнадзора, Ростуризма и Минздрава для оценки эпидемиологической по коронавирусу. Договоренность направить в Турцию российских специалистов была достигнута 17 мая на встрече вице-премьера Татьяны Голиковой с министром культуры и туризма Турции Мехметом Нури Эрсоем.