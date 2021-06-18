"Подтоплены два домовладения. Силами территориальной подсистемы Республики Крым РСЧС семь жителей подтопленных домовладений эвакуированы в безопасную зону", — говорится в сообщении.

Кроме того, грязевой сель сошел в районе поселка Оползневое, движение организовано в реверсивном режиме.

Как уточнила глава администрации Ялты Янина Павленко на своей странице в фейсбуке, остановлены все троллейбусы и некоторые автобусы.

Жители и туристы Ялты публикуют фото и видео: подземные переходы затоплены по крышу, на некоторых улицах воды по пояс, сильные потоки воды сносят припаркованные машины.

Как сообщалось, циклон обрушился на Крым в четверг. Накануне двухмесячная норма осадков выпала на востоке полуострова, власти ввели режим ЧС. Подтопило около 350 домов, эвакуировали почти 1,4 тыс. человек, были перебои с энерго-, газо- и водоснабжением. Больше всего пострадала Керчь: по многим улицам передвигаться можно было только на лодках.

В ночь на пятницу сильный дождь начался на южном берегу, за сутки также выпала двухмесячная норма. В Ялте одна из рек вышла из берегов, затоплены все пешеходные переходы, есть точечные случаи подтопления подвалов домов.

На полуострове на 17 и 18 июня объявлено штормовое предупреждение из-за ливней и сильного ветра. В ряде курортных регионов юга и юго-востока Крыма возможен сход селей.