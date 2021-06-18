Согласно указу, размещённому на сайта столичной мэрии, ограничение в отношении оказания услуг предприятиями общественного питания в период с 23.00 до 6.00 могут не распространяться при условии наличия у всех посетителей (за исключением лиц, не достигших возраста 18 лет) сертификата о получении второго компонента вакцины от новой коронавирусной инфекции, подтверждаемого QR-кодом, полученным на портале "Госуслуг".

Посещение лицами, не достигшими возраста 18 лет, осуществляется без предъявления QR-кода в сопровождении родителей, иных законных представителей, предъявивших QR-код, следует из указа.

Как отметил в своем блоге мэр Москвы, информационная система, благодаря которой посетители смогут посещать рестораны и кафе в ночное время, будет настроена за неделю.

Объекты общепита должны проводить проверку действительности QR-кода, предъявляемого посетителем, с использованием специализированного приложения Единого портала государственных и муниципальных услуг "Госуслуги.Стопкоронавирус" и соответствия данных о посетителе, содержащихся в QR-коде и в документе, удостоверяющем личность.

Нахождение граждан, не прошедших вакцинацию, в помещении в ночное время невозможно. Для того, чтобы они не могли пройти в помещение, как уточняется в указе, могут быть установлены "дополнительные ограждения и пункты контроля".