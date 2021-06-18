"В ходе встречи рестораторы предложили организовать точки общепита, свободные от ковида. С завтрашнего дня мы начинаем такой эксперимент", — написал мэр в своем блоге в пятницу.

Он добавил, что изначально в рамках эксперимента будет открыто полтора-два десятка подобных ресторанов. Все это необходимо для того, чтобы общепит мог продолжать работать, обеспечивая максимальную безопасность посетителей.

Согласно указу мэра Москвы, эксперимент пройдет с 19 по 29 июня 2021 года. Такие рестораны смогут работать после 23:00 при условии наличия у всех посетителей сертификата о получении второго компонента вакцины от коронавируса, подтверждаемого QR-кодом. Несовершеннолетние граждане могут посещать эти рестораны только с родителями или иными законными представителями, у которых есть QR-код.