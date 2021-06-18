Один из вызовов был в Балаклаву в 4:30 мск. "Были обнаружены 15 человек, в том числе 10 детей 14-15 лет, среди них кадеты МЧС. Группа прибыла в Севастополь из Свердловской области для проведения патриотической экспедиции по местам боев времен Великой Отечественной войны. Палатку подтопило дождевой водой, люди сильно промокли", — сказал представитель управления.

Еще несколько человек эвакуировали с пляжа.

"Сотрудники центра гражданской защиты на пляже Васили шесть человек забирали для обогрева, им была необходима помощь", — уточнил собеседник агентства.

Кроме того, в севастопольском регионе за ночь повалило больше пяти деревьев, подтопило четыре частных двора. Дождь продолжается.

По данным гидрометцентра Крыма, в среднем в Севастополе за сутки выпало 47 мм осадков при месячной норме в 38 мм, при этом в районе Херсонесского маяка, в западной части города, — 94 мм (норма — 34 мм).

Как сообщалось, циклон обрушился на Крым в четверг. Накануне двухмесячная норма осадков выпала на востоке полуострова, власти ввели режим ЧС. Подтопило около 350 домов, эвакуировали почти 1,4 тыс. человек, были перебои с энерго-, газо- и водоснабжением. Больше всего пострадала Керчь: по многим улицам передвигаться можно было только на лодках.

В ночь на пятницу сильный дождь начался на южном берегу, за сутки также выпала двухмесячная норма. В Ялте одна из рек вышла из берегов, затоплены все пешеходные переходы, есть точечные случаи подтопления подвалов домов.

На полуострове на 17 и 18 июня объявлено штормовое предупреждение из-за ливней и сильного ветра. В ряде курортных регионов юга и юго-востока Крыма возможен сход селей.