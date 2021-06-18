Соответствующий указ мэра Москвы Сергея Собянина опубликован на сайте столичной мэрии.

Согласно указу, в период с 23.00 до 6.00 заведения общественного питания не смогут принимать посетителей в помещении. Исключением станет продажа товаров, обслуживание навынос без посещения гражданами помещений предприятий, доставка заказов и оказание бытовых услуг. Также запрещено проведение зрелищно-развлекательных мероприятий в ночных клубах, барах, на дискотеках, в караоке.

Работа заведений общепита в ночное время была приостановлена с 13 июня из-за роста заболеваемости коронавирусом в Москве.