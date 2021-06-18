"На судне прибыли 29 российских пассажиров и 22 члена экипажа, это конечная точка круиза. По пути следования на теплоходе также с острова Сахалина на остров Тюлений были доставлены научные сотрудники Дальневосточного отделения РАН", — говорится в сообщении.

Часть пассажиров улетит из аэропорта Магадана, а часть вернется на теплоходе обратно на Сахалин.

В круиз по Охотскому морю теплоход вышел из порта Корсакова (остров Сахалин) 5 июня. Пройдя вдоль побережья Сахалина мимо острова Тюлений, где расположено огромное лежбище сивучей и морских котиков, теплоход проследовал до островов Шантарского архипелага. К берегам островов в конце июня приходят полярные киты и остаются здесь до середины сентября. Перед прибытием в Магадан туристы осмотрели Ямские острова, входящие в состав Магаданского государственного природного заповедника. На скалистых островах посреди моря расположено лежбище сивучей и крупнейшая на севере Тихого океана колония морских птиц.

Теплоход "Профессор Хромов" был построен по заказу Академии наук СССР в Финляндии в 1984 году, в дальнейшем его полностью переоборудовали для комфортных круизов. Теплоход создан для плавания в арктических и субарктических водах и имеет усиленный ледовый класс Arc 5, что позволяет ему выполнять рейсы в суровых гидрометеорологических условиях Северо-Востока России. Судно ходит под российским флагом, порт приписки — Владивосток. Для комфортной и безопасной высадки пассажиров на необорудованное побережье на борту есть пять моторных лодок типа "Зодиак".

Круизный рейс по маршруту Корсаков — Магадан у теплохода "Профессор Хромов" в этом году первый, следующий будет выполнен в Петропавловск-Камчатский и к Курильским островам.