"Плывем. Объезжаем с замами город. Службы задействованы, но воды очень много", — написала глава администрации Ялты Янина Павленко на своей странице в соцсети.

Позднее она сообщила, что одна из речек вышла из берегов. "Затоплены все переходы, речка Водопадная вышла из берегов", — уточнила Павленко.

Она опубликовала несколько видео. Улицы курорта подтоплены.

"По возможности оставайтесь дома", — написала глава администрации в Фейсбуке.

Сити-менеджер курорта сообщила, что есть точечные случаи подтопления подвалов домов. "Главная задача — отводить воду", — отметила Павленко.

Сотрудник пресс-службы главного управления МЧС по Крыму сообщил "Интерфаксу", что информация о серьезных происшествиях в Ялте из-за ливня в ведомство пока не поступала.

По данным синоптиков, месячная норма осадков выпала в Ялте за шесть часов: с полуночи до шести утра.

"В Ялте выпало 42 миллиметра — месячная норма для июня", — сказал сотрудник крымского гидрометцентра журналистам.

В курортной Алуште на юге Крыма также идет ливень: на улицы из виноградников "нанесло" земли, но в целом ливневая система справляется, сообщила "Интерфаксу" глава администрации города Галина Огнева.

По данным метеорологов, в Алуште выпало 15 миллиметров осадков.

Как сообщалось, циклон обрушился в четверг на Керчь на востоке Крыма, там выпала двухмесячная норма осадков, подтоплены сотни домов и машин, жертв нет. На полуострове на 17 и 18 июня объявлено штормовое предупреждение из-за ливней и сильного ветра.