Занятия будут вести сотрудники и волонтеры Соколиного двора, находящегося в Кремле. "Занимающихся предполагается разделить на три группы. При этом дети в возрасте до 11 лет должны будут приходить на уроки с кем-то из взрослых", — отметил собеседник.

Уроки соколиной охоты будут предварять теоретические занятия. Здесь горожане и туристы познакомятся с жизнью хищных птиц, с историей развития соколиной охоты и амуницией.

Соколиный двор создали в Новгородском кремле несколько лет назад. Его сотрудники выхаживают травмированных птиц, которых приносят им горожане. При возможности выздоровевших птиц выпускают на волю. Птицы, которые не могут вернуться в природу, становятся объектами экскурсионного показа.

В марте текущего года Соколиный двор провел в Великом Новгороде первый форум знатоков соколиной охоты Северо-Запада РФ.