«Приостановка операций принимающей компании холдинга Mouzenidis Group на территории Греции Mouzenidis Travel Greece c 18.06 по 26.06.2021 г. вызвана техническими и юридическими процедурами. Греческая принимающая компания холдинга находится в стадии передачи наследства, оценки имущества, передачи дел новому руководству. Пауза в обслуживании туристов в Греции (и исключительно на территории Греции) является временной», — говорится в сообщении на сайте компании.

Туроператор также сообщает, что российские компании холдинга Mouzenidis Group, работающие под брендом «Музенидис Трэвел» в Москве, Екатеринбурге, Санкт-Петербурге и Ростове-на-Дону, «продолжают свою деятельность в обычном режиме, бесперебойно и планово обслуживая туристов по всем остальным направлениям и оказывая им необходимое сопровождение и поддержку».

Компания заверяет, что «находится на связи со своими клиентами и партнерами, а техническая заминка, вызвавшая беспочвенные слухи и негатив в отношении компании, будет разрешена в течение ближайших недель».

Своим партнерам-турагентам компания разослала письмо, в котором объясняет приостановку деятельности «продолжительными ограничительными действиями на восточноевропейском рынке на протяжении более одного года и операционными и техническими возможностями».

В нем туроператор предлагает перенос туров, забронированных на даты с 18 по 26 июня, на период с 1 сентября 2021 года или на летний сезон 2022 года.

Mouzenidis Group – один из крупнейших туристических холдингов в Греции, принимающий туристов не только из России, но и стран СНГ и Восточной Европы. В него входит сеть отелей, авиакомпания, девелоперская компания, торговый центр, детский лагерь и другие бизнесы. Как сообщалось, 27 марта 2021 года основатель и президент холдинга Group Борис Музенидис умер в Москве в возрасте 60 лет от остановки сердца в результате осложнения от коронавируса.

Российские туристы могут посетить Грецию с прививкой (в том числе «Спутником V»), тестом или справкой о наличии антител. В настоящее время между Москвой и Афинами осуществляются 8 регулярных рейсов в неделю, которые выполняют «Аэрофлот» и Аegean Airlines. Также из Москвы в Салоники, на Крит и Родос летает S7. Чартерные рейсы в Грецию пока не выполняются.

Кроме того, накануне дня прилета необходимо заполнить электронную форму PLF (Passenger Locator Form) на ресурсе travel.gov.gr с указанием контактных данных в Греции, после чего получить QR-код, который предъявляется на границе, как и ваучер на проживание в отеле.