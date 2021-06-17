"19 июня в музее "Новый Иерусалим" открывается выставка "Константин Горбатов. Приближая красоту", приуроченная к 145-летию мастера русского импрессионизма Константина Горбатова (1876-1945). Она не только впервые подробно покажет творчество художника, на многие десятилетия вычеркнутое из истории русского искусства, но и дополнит картину художественной жизни России 1910-х годов, которая прежде всего ассоциируется с авангардом", — говорится в сообщении.

В пресс-службе министерства культуры Подмосковья отмечают, что именно в Истре хранится самая большая часть творческого наследия этого мастера, в собрании музея содержится более 100 живописных и графических работ Константина Горбатова.

"Согласно концепции проекта музей "Новый Иерусалим" преобразил целое пространство, выходящее за рамки выставочных залов и объединяющее единым экспозиционным замыслом практически целый музейный этаж", — уточняют в министерстве.

Выставка продлится до 5 декабря 2021 года.