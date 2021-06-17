"Предприниматели Москвы предложили мэру ввести свободные от коронавируса зоны в ресторанах и свободные от коронавируса рестораны. Они будут работать для людей, которые привились от COVID-19", — сказал Миронов "Интерфаксу" в четверг.

По его словам, если столичные предприниматели будут готовы выделить в своих заведениях специальные зоны и допускать только вакцинированных граждан, они должны уведомить об этом власти Москвы. "Столичные власти, в свою очередь, проверяют, что ресторан или его отдельную зону посещают только те, у кого есть прививка. И такие предприятия могут работать без внутренних ограничений", — пояснил он.