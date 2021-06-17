"Мы не можем рисковать здоровьем тысяч орловчан и гостей области", — приводятся в сообщении слова губернатора области Андрея Клычкова.

Отмечается, что фестиваль решено перенести на более благоприятное время.

Решения о новой дате проведения мероприятия пока нет.

Международный фольклорный фестиваль "Троицкие хороводы" проводится на протяжении 22 лет и уже стал "визитной карточкой" Орловской области.

Цель праздника — сохранение и приумножение духовного православного наследия, возрождение обрядово-праздничной культуры Орловского края. Ежегодно фестиваль посещают тысячи гостей из области и соседних регионов.