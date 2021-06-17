Случаи коронавирусной инфекции были выявлены в рамках регулярного тестирования членов экипажа лайнера, написал на официальной странице в Facebook главный исполнительный директор Royal Caribbean Майкл Бейли. Odyssey должен был отплыть из порта в городе Форт-Лодердейл, штат Флорида, 3 июля. По словам Бейли, круиз отложен до 31 июля "из-за чрезмерной осторожности".

На прошлой неделе положительный результат на COVID-19 был зафиксирован у двух гостей на борту еще одного судна Royal Caribbean — Celebrity Millennium, однако лайнер продолжил плавание. Это — один из первых круизов в Северной Америке после годового простоя из-за распространения коронавируса на круизных лайнерах в прошлом году.

У шести членов экипажа Odyssey заболевание протекает в бессимптомной форме, у двух других наблюдаются легкие симптомы, сообщил Бейли. Все члены экипажа помещены в карантин на две недели, их будут регулярно тестировать на коронавирус, сказал он. Компания также отложит испытательное плавание на этом судне, которое планировалось провести в конце июня.

Royal Caribbean возобновила круизную деятельность в соответствии с требованиями американских Центров по контролю и профилактике заболеваний (CDC): полностью вакцинированный против COVID-19 экипаж судна и свидетельства о вакцинации всех пассажиров старше 16 лет.

В прошлом году на большинстве круизных лайнерах во всем мире были зафиксированы случаи заражения коронавирусом, некоторые страны запрещали им заходить в свои порты из опасений распространения инфекции.

Наиболее известным является случай с лайнером Diamond Princess, на котором коронавирусной инфекцией заразились более 600 человек. В результате он длительное время стоял в изоляции в японском порту Йокогама.

Деятельность мировой круизной отрасли была парализована на год и возобновилась только в июне ткущего года.

Котировки акций Royal Caribbean снижаются на 0,3% в ходе предварительных торгов в четверг. С начала текущего года рыночная стоимость оператора выросла на 18,5%, тогда как фондовый индекс Standard & Poor's 500 прибавил за тот же период 12,5%.