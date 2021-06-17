Мера действует с 12 июня, установлена на 90 суток, говорится в сообщении.

В отношении ООО был составлен протокол по ч. 2 ст. 6.3 КоАП РФ (Нарушение санитарно-эпидемиологического законодательства).

Из протокола об административном правонарушении следует, что в ходе внеплановой проверки Роспотребнадзора у двух сотрудников лагеря были выявлены РНК коронавируса SARS-CoV-2. РНК вируса обнаружили также на ручках нескольких дверей лагеря.

"Данные нарушения создают угрозу здоровью граждан, опасные последствия, в связи с чем являются социально опасными", — отмечается в пресс-релизе.

В начале июня в СМИ появились публикации с жалобами родителей детей, отдыхающих в лагере "Мечта", на отсутствие в учреждении воспитателей и вожатых. Некоторые также заявили об агрессии и насилии со стороны группы воспитанников.

Ситуация привлекла внимание правоохранительных органов. СКР нашел основания завести уголовное дело по ч.2 ст. 238 УК РФ (Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, совершенное группой лиц по предварительному сговору). Ведется прокурорская проверка.

Детский лагерь "Мечта" находится в 100 км от Петербурга, на Карельском перешейке, в посёлке Мичуринское Приозерского района Ленинградской области. Согласно открытым источникам, он может принять 420 детей от 6 до 16 лет. Организаторы обещают отдыхающим "индивидуальные и неповторимые смены", творческие мастерские, занятия с вожатыми и профессиональными педагогами.