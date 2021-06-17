"В целях развития детского туризма в Ставропольском крае в текущем году на субсидирование детских экскурсий по краевым туристическим маршрутам впервые будет направлено 2 млн рублей. Прием заявок на выплату субсидии будет объявлен с октября по ноябрь этого года", — сказал собеседник агентства.

Возмещению подлежит часть затрат на уже проведенные в текущем году детские экскурсии.

"Механизм субсидирования затрат субъектов туристической деятельности на организацию детских экскурсионных туров в Ставропольском крае позволяет стимулировать развитие детского туризма по региональным экскурсионным маршрутам", — пояснил представитель министерства, уточнив, что за последние 3 года участие в субсидируемых экскурсиях приняли более 2,5 тыс. детей.

Развитие детского туризма — одно из приоритетных направлений работы в условиях восстановления отрасли туризма в России. Мероприятия по развитию курортов и туризма проводятся в Ставропольском крае в рамках региональной госпрограммы "Туристско-рекреационный комплекс".

В министерстве напомнили, что ограничения на проведение экскурсий для организованных групп детей по туристическим маршрутам Ставрополья были сняты в апреле.