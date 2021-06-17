«Кубинские власти объявили, что в связи с экономической блокадой со стороны США иностранные туристы не смогут с 21 июня использовать доллары в качестве наличных, их не будут принимать в магазинах и обменивать на местные деньги», — пишет издание.

Как отмечает портал, оплачивать банковскими карточками международных платежных систем (VISA и Mastercard) можно в обычном режиме. При выборе валюты для наличных денег рекомендуется отдать предпочтение евро.

Между Россией и Кубой выполняется регулярное и чартерной авиасообщение, полеты осуществляются на Кайо-Коко и в Варадеро.

Для въезда на Кубу россиянам требуется отрицательный ПЦР-тест на коронавирус, сделанный не раньше, чем за 72 часа до поездки. По прилету тест берется еще раз. Пока наличие прививки не отменяет необходимости двукратного тестирования. Кроме того, туристы по прибытии на Кубу должны подтвердить наличие медицинской страховки от COVID-19 (при необходимости ее можно купить в аэропорту за 25 евро). При выезде из страны все желающие также могут пройти ПЦР-тесты на коронавирус за 25 евро.