"Праздник День города, совмещенный с 75-летием области, отменен и перенесен на неопределенный срок. Причина такого решения понятна. Это обострение ситуации с коронавирусом", — сказала Вербицкая.

Она напомнила, что праздничные мероприятия планировались на период со 2 по 4 июля. Одними из самых массовых событий должны были стать гала-концерт и фейерверк.

Как сообщалось, с 16 июня в Калининградской области постановлением правительства региона усилены меры по предупреждению распространения коронавируса. В основном они затрагивают массовые мероприятия, общепит, а также сферу туризма и масочный режим.

По информации регионального штаба по контролю за коронавирусной инфекцией, на 17 июня в Калининградской области на COVID-19 обследовано нарастающим итогом 42 361 человек, из них выявлено 34 694 случаев заражения (33 525 человека выздоровели), умерли 538, остаются под медицинским наблюдением 2 839 человек.

За последние сутки зарегистрировано 80 случаев коронавирусной инфекции. И примерно такое же число заболевших выявляется уже более двух недель подряд.