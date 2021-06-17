"Предлагаю с учетом роста посещаемости, выходных дней в Москве, в гостиницах, в официальных местах размещения расселять только при наличии сертификата вакцинированного, который распечатывается на госуслугах, либо справки о том, что переболел ковидом. Все остальное размещение в гостиницах ограничить", — сказал Развожаев на заседании оперативного штаба в четверг.

При этом он пояснил, что отрицательные результаты теста на коронавирус приниматься не будут, но этот вопрос еще необходимо обсудить с прокуратурой. Развожаев выразил уверенность, что у региона есть полномочия ввести такие ограничения. Людям с серьезными медицинскими противопоказаниями к вакцинации он предложил "ограничиться от туристического путешествия".

Также власти города запрещают работу ресторанов с 23:00 до 08:00, закрывают ночные клубы и караоке-бары, останавливают бронирование отдыха детей в составе групп. Выпускные проведут на открытых территориях школ для каждого класса отдельно.

Эти ограничения рекомендовал принять Роспотребнадзор. По словам руководителя крымского управления ведомства Натальи Пеньковской, без этих мер невозможно контролировать эпидситуацию из-за миграционных процессов и игнорирования масочного режима.

В Севастополе с 17 марта 2020 года из-за угрозы коронавируса действует режим повышенной готовности. Вторая волна ограничений началась в октябре, их смягчили с 1 февраля 2021 года. Сейчас запрещены массовые мероприятия, ограничена работа театров и кинотеатров, рекомендован режим самоизоляции для граждан старше 65 лет. Диагноз COVID-19 подтвержден в регионе у 15 тыс. человек, более 500 пациентов умерли.