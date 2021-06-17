«Мы продолжаем программу туристического кешбэка — с 16 июня стартовал новый этап продаж, и туристы могут уже сейчас покупать с кешбэком пакетные туры или проживание на осень, с датами поездки начиная с 1 октября и по 24 декабря в любой регион страны. Осенью большой выбор интересных доступных предложений практически в любом регионе, много свободных отелей, не перегружена инфраструктура. И уже сейчас можно гибко и доступно спланировать поездку, и, в дополнение к акциям раннего бронирования, получить еще 20% кешбэка», — сказала она.

По словам Догузовой, условия программы остаются прежними: оплатить поездку можно только картой «Мир», на которую вернется 20% стоимости тура или проживания, но максимум 20 тыс. рублей. С одной карты можно оплатить неограниченное количество туров. Поехать можно в любой регион. При этом в круиз можно будет отправиться с 1 сентября до окончания навигации. В программе участвуют поездки и проживание в гостинице от 2 ночей.

«К программе подключено порядка 3 тыс. партнеров – отелей, туроператоров, круизов и агрегаторов. Все доступные предложения и список партнеров опубликованы на сайте мирпутешествий.рф и будут постоянно пополняться в режиме реального времени», — подчеркнула глава Ростуризма.

Она добавила, что для речных круизов период путешествий расширен.

«Отдельно скажу про речные и морские круизы: с учетом периода навигации и наличия свободных мест. На сайте мирпутешествий.рф можно выбрать теплоходы разного уровня комфорта и маршруты от трех дней до трех недель. В ассортименте — Черноморские круизы, сотни маршрутов по Волге, Каме, Оке, Енисею, по красивейшим северным озерам – Онежскому, Ладожскому», — сказала Догузова и призвала туристов и турбизнес «проявить максимум ответственности и соблюдать все необходимые меры предосторожности».