«Завершился очередной этап программы туристического кешбэка, когда в период с 18 марта по 15 июня все желающие могли приобрести туры или проживание в отеле и вплоть до конца июня отправиться в любой регион страны. За это время программой воспользовалось почти 1,5 млн человек, которые потратили на путешествия 27 млрд рублей. По условиям программы им автоматически вернулось 5 млрд рублей», — сказала она журналистам.

По словам Догузовой, программа возврата 20% стоимости путешествий позволила многим россиянам существенно сэкономить на отдыхе.

«Также мы поддержали интерес и спрос на новые форматы и направления отдыха. Большой популярностью пользовались поездки на природу, активные туры – в Карелию, на Алтай, Волгу, а также оздоровительные туры в Кавказские Минеральные воды, Белокуриху, Урал, в Башкирию, Тюмень», — сказала она.

По словам главы Ростуризма, вырос также спрос на культурно-познавательный городской туризм — Казань, Нижний Новгород, Калининград, Самару и, конечно же, Москву и Санкт-Петербург. Количество бронирований туров в эти регионы в период работы программы увеличилось в среднем в 3,5 раза по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.

«Это большая поддержка отрасли, для сотен тысяч людей, работающих в индустрии гостеприимства — особенно, с учетом того, что программа по большей части работала в низкий сезон, когда инфраструктура традиционно не загружена», — подчеркнула Догузова.