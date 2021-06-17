"В Сочи действует штормовые предупреждения по формированию смерчей над Черным морем на участке Магри-Веселое", — сообщают спасатели.

Также смерчи могут появиться на участке от Анапы до Магри.

Кроме того, 17 июня прогнозируется ухудшение погодных условий — сильные дожди, ливни в сочетании с грозой, градом и шквалистым усилением ветра до 20 м/с.

В связи с этим органы управления, силы и средства продолжают функционировать в режиме повышенной готовности. В Главном управлении МЧС России по Краснодарскому краю работает оперативный штаб ликвидации чрезвычайных ситуаций и тушения пожаров.

Также организована работа оперативных групп на территории всего региона.