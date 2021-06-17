"Аэропорт Симферополь возобновил работу в штатном режиме. Взлетно-посадочная полоса разблокирована", — сообщил сотрудник пресс-службы.

Задержано прибытие 21 рейса, экипажи 17 из них приняли решение приземлиться на запасных аэродромах.

Как сообщалось, самолет, прилетевший в Крым из Москвы в четверг утром, выкатился за пределы ВПП "на спланированную часть летного поля". На борту Boeing находились 284 пассажира, никто не пострадал. Обстоятельства инцидента уточняются, сотрудники Главного следственного управления СК России по Крыму и Севастополю и Крымской транспортной прокуратуры организовали проверки. После авиапроисшествия аэропорт приостановил прием и отправку самолетов, поскольку ВПП была заблокирована.

Судя по фотографиям в соцсетях, за пределы ВПП выкатился самолет авиакомпании Pegas Fly ("Икар"). Аэропорт эту информацию не комментирует. Южная транспортная прокуратура подтвердила, что самолет принадлежит авиакомпании "Икар".

"Интерфакс" не располагает комментарием Pegas Fly, обратился с запросом в авиакомпанию.