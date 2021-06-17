"В связи с возросшими темпами распространения вируса из-за новых штаммов, срочные действия необходимы для сдерживания ситуации во многих районах", — заявили в организации.

По данным ВОЗ, за последние сутки в стране было зарегистрировано 9944 новых случаев заболевания и 196 смертей среди зараженных. На прошлой неделе ежедневно регистрировали в среднем на 2 тыс. меньше новых зараженных.

Между тем, президент Индонезии Джоко Видодо призвал ускорить кампанию по вакцинации населения.

"Нам нужно ускорение процесса вакцинации для достижения коллективного иммунитета, который сможет прекратить распространение COVID-19", — сказал президент во время визита в центр вакцинации.

Видодо надеется создать условия, в которых ежедневно будет вакцинироваться один миллион человек.

К марту 2021 года Индонезия планировала вакцинировать 181 млн человек, однако две дозы вакцины получили всего 11,8 млн человек, и еще 9,6 млн вакцинированы первой дозой препарата.

По словам представителя национальной группы по борьбе с COVID-19 Вику Адисасмито, причинами низких темпов вакцинации являются ограниченное количество доставляемых в страну вакцин и неподготовленность национальной системы здравоохранения.

Также местные СМИ сообщают, что более 350 вакцинированных докторов и медицинских работников района Кудус заразились COVID-19. По словам главы отдела здравоохранения района, большинство из них болели бессимптомно, однако несколько десятков были госпитализированы с высокой температурой. Практически все они получили китайскую вакцину Sinovac, одобренную ВОЗ.

С начала пандемии в Индонезии было зафиксировано более 1,9 млн случаев COVID-19 и более 54 тыс. смертей от болезни.