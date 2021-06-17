"На туристический поток влияет очень много факторов, в том числе и проходящие в регионе событийные мероприятия. Это точки-драйверы, которые притягивают гостей. Возьмите, например, "Уральскую ночь музыки", которая пройдет 25 июня в Екатеринбурге: она уже настолько масштабна, что сегодня сюда делаются специальные туристические поездки из других регионов. Мы очень надеемся, что последние изменения, которые были внесены в указ губернатора, буду продолжать действовать, и это даст нам возможность провести мероприятия на территории нашего региона в запланированные даты ", — сказала Шестакова на пресс-конференции в Екатеринбурге в четверг.

Также она отметила, что существует календарь событий Свердловской области который распространяется на всех мероприятиях, куда выезжает центр развития туризма региона.

"Это бесплатное продвижение событий, которые включены в этот календарь", — подчеркнула Шестакова.

Кроме того, по ее словам, некоторым событиям оказывается государственная финансовая поддержка. Например, для посетителей Международного фестиваля EverJazz, который проходит в 50 километрах от Екатеринбурга, организуют бесплатный трансфер. Также трансфер организуют для гостей фестиваля "Лето на заводе", который проходит в Сысертском городском округе. Этим двум мероприятиям такая финансовая помощь будет оказана впервые.

Фестивалю "Окрошка fest 2021" в Каменске-Уральском помощь окажут в организации всего, что связано со сценой, на которой будет проходить большой рок-концерт. Как сообщила директор Центра развития туризма города Каменска-Уральского, соорганизатор фестиваля Марина Чистякова, в рамках "Окрошка fest 2021" будет работать 11 развлекательных площадок. Всего на мероприятиях организаторы ожидают порядка 1-1,5 тысяч гостей. В этом году фестиваль пройдет в пятый раз.

Кроме того, в этом году в поселке Черноисточинск во второй раз пройдет "Демидов-фест", который совместят с активностями Уральской индустриальной биеннале современного искусства. Как отметила руководитель проекта "АртРезиденция", организатор фестиваля Екатерина Третьякова, 25 июля в рамках фестиваля художник из Санкт-Петербурга Вадим Кондаков представит концепцию своего нового арт-объекта, который он создаст перед фабрикой на реке Черной. Также в рамках "Демидов-фест" пройдут граффити-фестиваль, лаборатории, мастер-классы, будут открыты ремесленный маркет. Хедлайнером площадки заявлен лидер группы "Агата Кристи" Вадим Самойлов.

В июне ряд регионов РФ вводят дополнительные ограничения на фоне ухудшения ситуации с коронавирусом. В Свердловской области на данный момент действует ограничение на проведение мероприятий в закрытых помещениях – заполняемость залов должна составлять до 75% от вместимости объекта. На открытых площадках также действует ограничение на заполняемость до 75%.