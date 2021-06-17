"Мы не закрываемся, работаем в технологические окна", — подчеркнул он.

По словам Перфильева, в период со 2 августа по 25 сентября полеты на среднемагистральных воздушных судах (на них, в том числе, выполняются рейсы в Москву и Санкт-Петербург) будут выполняться с 6 утра воскресенья до 9 утра понедельника, все остальное время — технологическое окно, в течение которого будет идти реконструкция. Полеты местных авиалиний в период со 2 по 28 августа будут выполняться штатно, для этого "ограничили порог взлетно-посадочной полосы (ВПП) на 1,3 тыс. метров". "С 28 августа по 25 сентября такие полеты (местных авиалиний — ИФ) из аэропорта Томска не смогут осуществляться, так как полоса будет для этого слишком короткая", — отметил он.

Руководитель компании добавил, что работы по реконструкции ВПП будут выполняться "захватками по 150 метров — за 6 дней нужно будет выполнить работы (на этом отрезке — ИФ) в полном конструктиве и открыть аэродром для полетов".

Перфильев уточнил, что к реконструкции ВПП уже приступили. В 2021 году предполагается реконструировать около 2 км при общей длине ВПП в 2,5 км, оставшаяся часть работ будет завершена в 2022 году. "Сейчас взлетно-посадочная дистанция 1,550 тыс. метров, все остальное отдано под реконструкцию. Работы проводятся на южном торце полосы", — добавил он.

Отвечая на вопросы журналистов о ранее озвученных планах удлинения ВПП на 300 метров, глава "Аэропорта Томск" сказал, что текущий контракт на реконструкцию не включает удлинение полосы. По его словам, в настоящее время ведется разработка проекта по удлинению, его реализация оценивается в 1 млрд рублей. "В текущем году проект пройдет Главгосэкспертизу, и в следующем году мы надеемся на выделение финансовых средств (из федерального бюджета — ИФ)", — сказал Перфильев.

Как сообщалось, в августе 2019 года ФГУП "Администрация гражданских аэропортов (аэродромов)" (структура Росавиации) выбрало генподрядчика реконструкции ВПП в Томске. Работы за 2,81 млрд рублей выполняет ЗАО "Строительное управление Томской домостроительной компании", которому предстоит к ноябрю 2022 года оснастить взлетно-посадочную полосу аэропорта новым искусственным покрытием и водосточно-дренажной системой, построить очистные сооружения, аварийную поисково-спасательную станцию и периметровое ограждение аэропорта с техническими средствами охраны. Запланирован также ряд других работ.

"Богашево" имеет одну асфальтобетонную ВПП класса "B" размерами 2,5 тыс. м на 50 м.

Аэропорт "Богашево" основан в 1967 году. В настоящее время сотрудничает с 11 российскими авиакомпаниями, которые обслуживают рейсы по 21 направлению внутри страны. Аэропортом "Богашево" управляет ООО "Аэропорт Томск", совладельцами которого являются холдинг "Новапорт" (74,92%) и департамент по управлению госсобственностью Томской области (25,08%).