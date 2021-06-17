"Проводится доследственная проверка, наши сотрудники работают месте", — сказал собеседник агентства.

Южная транспортная прокуратура организовала свою проверку по факту авиационного события в Крыму, говорится в ее аккаунте в инстаграме.

Ведомство подтвердило, что инцидент произошел с самолетом авиакомпании "Икар", летевшим из Москвы.

"На борту находились 284 пассажира. Пострадавших нет. Обстоятельства произошедшего уточняются. По поручению Южной транспортной прокуратуры Крымской транспортной прокуратурой организована проверка исполнения требований законодательства о безопасности полетов", — отмечает ведомство.

"Интерфакс" не располагает комментарием Pegas Fly, обратился с запросом в авиакомпанию.

Как сообщалось, самолет Boeing после посадки в аэропорту в процессе руления частично выкатился за пределы ВПП "на спланированную часть летного поля". "Полоса в настоящее время заблокирована. Пострадавших нет. Все пассажиры этого рейса доставлены в терминал автобусами. Для обеспечения безопасности полетов до освобождения взлетно-посадочной полосы рейсы в аэропорту Симферополь не принимаются и не отправляются", — отметили сотрудники аэропорта.

Судя по фотографиям в соцсетях, за пределы ВПП выкатился самолет авиакомпании Pegas Fly. Аэропорт эту информацию не комментирует.

"Взлетно-посадочная полоса находилась (на момент происшествия — ИФ) в нормативном состоянии, пригодном для совершения взлетов и посадок", — утверждают сотрудники авиаузла.

Из-за инцидента задерживается прибытие 11 самолетов, экипажи трех из них приняли решение отправиться на запасной аэродром.