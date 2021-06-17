"С точки зрения материального ущерба ситуация тяжелая. Но сейчас созданы комиссии, ЧС регионального масштаба уже объявлен. Все финансы из резервного фонда будут выделяться в полном объеме", — сказал Аксенов журналистам в четверг.

По его словам, первоочередные задачи — восстановить связь, потому что 16 вышек мобильной связи не работают, откачать воду из подвальных помещений и расчистить "непроездные" дороги.

Ранее сообщалось, что введен режим чрезвычайной ситуации межмуниципального уровня из-за подтопления в пяти регионах Крыма.

На востоке Крыма выпало почти две месячные нормы осадков — 82 мм, подтоплены почти 300 придомовых территорий. Больше всего пострадала Керчь: вышла из берегов река Мелек-Чесме, центр города обесточен, во многих регионах передвигаться можно только на лодках. Спасатели эвакуируют жителей.

Дожди идут в Крыму с конца мая практически ежедневно. МЧС объявило на 17 и 18 июня очередное штормовое предупреждение. По прогнозу, дождь закончится только в пятницу, возможен град.