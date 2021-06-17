"В ходе проведения контрольных мероприятий было установлено, что караоке-клуб "MimoNot", расположенный по адресу: ул. Профсоюзная 21А, продолжал обслуживать посетителей после 24:00", — сказал Шавеко журналистам.

Он добавил, что сотрудники заведения препятствовали проверке и действиям сотрудников ОАТИ.

"Ориентировочно в 0:30 с помощью сотрудников ОМОНа были вскрыты закрытые двери клуба. На месте был подтвержден факт работы заведения", — пояснил Шавеко.

Теперь юрлицу грозит штраф в размере до 300 тыс. руб. Если выяснится, что здоровью человека был нанесен вред, то сумма штрафа возрастет до 1 млн руб. Кроме того, работа предприятия может быть приостановлена на срок до 90 суток.

В ходе рейда накануне также выявлено нарушение запрета на ночную работу клуба Choice Moscow.

С 13 июня в Москве ресторанам, барам, кафе, ночным клубам и другим развлекательным заведениям запрещается обслуживать посетителей в ночное время с 23:00 до 06:00.