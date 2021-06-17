"18 июня в Крыму ожидаются очень сильные дожди (более 30 мм), грозы, град, шквал 15-20 м/с", — сообщила пресс-служба МЧС региона со ссылкой на синоптиков.

Спасатели отмечают вероятность инцидентов в акваториях Черного, Азовского морей и Керченского пролива.

Они просят жителей полуострова и туристов воздержаться от походов в горы и лес, на улице держаться подальше от ветхих конструкций и не парковать автомобили под деревьями.

В Крыму с конца мая почти ежедневно идут сильные дожди. На 17 мая объявлялось очередное штормовое предупреждение. В ночь на четверг оказалась подтоплена Керчь на востоке полуострова, часть города осталась без света. Аварийно отключены больше сотни трансформаторных подстанций в Крыму.