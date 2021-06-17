«Сегодня все рейсы на Кипр, как регулярные, так и чартерные, относятся к категории грузопассажирских. Эпидемиологическая картина на Кипре очень спокойная, и с российскими властями поддерживаются контакты и ведутся переговоры о возобновлении регулярных и чартерных рейсов в обычном режиме», — пояснили в пресс-службе.

Как отметили в посольстве, в этом году ожидания по туристическому сезону касаются, главным образом, второй половины 2021 года. «Мы надеемся, что турпоток по завершении процесса возобновления авиасообщения в обычном режиме будет удовлетворительным. Решающую роль также сыграет процент вакцинированного населения в других странах и ход развития пандемии», — добавили в дипмиссии.

Кипр объявил о готовности принимать российских туристов еще 1 апреля, гражданам РФ помимо тестов или сертификатов необходимо в течение суток перед вылетом заполнить онлайн иммиграционную форму CyprusFlightPass. Также власти Кипра готовы принимать россиян с прививкой «Спутником» и обещают взять себя расходы по лечению и содержанию туристов, у которых по прибытии в страну был обнаружен коронавирус.

Прямое регулярное авиасообщение между Россией и Кипром пока не возобновлено, осуществляются только грузопассажирские рейсы, билеты на которые туристам настоятельно не рекомендуется приобретать.

Ранее Росавиации и Ростуризм заявили, что "вывозные рейсы" на Кипр не предназначены для перелетов в отпуск. В ведомствах уточнили, что по этому направлению осуществляются только грузопассажирские рейсы, которые не предназначены для перелетов с туристическими целями.