"На данный момент задерживается прибытие 11 самолетов. Экипажи трех из них приняли решение отправиться на запасной аэродром", — отметил собеседник агентства.

Самолет Boeing после посадки в аэропорту в процессе руления частично выкатился за пределы ВПП "на спланированную часть летного поля". "Полоса в настоящее время заблокирована. Пострадавших нет. Все пассажиры этого рейса доставлены в терминал автобусами. Для обеспечения безопасности полетов, до освобождения взлетно-посадочной полосы рейсы в аэропорту Симферополь не принимаются и не отправляются", — отметили в аэропорту.

Судя по фотографиям в соцсетях, за пределы ВПП выкатился самолет авиакомпании Pegas Fly. Аэропорт эту информацию не комментирует.

"Взлетно-посадочная полоса находилась (на момент происшествия — ИФ) в нормативном состоянии, пригодном для совершения взлетов и посадок", — утверждают сотрудники авиаузла.