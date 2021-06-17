"Все пассажиры этого рейса доставлены в терминал автобусами", — сказали в аэропорту.

Полоса в настоящее время заблокирована.

"Для обеспечения безопасности полетов, до освобождения взлетно-посадочной полосы рейсы в аэропорту Симферополь не принимаются и не отправляются", — отметили в аэропорту.

Там утверждают, что в момент инцидента ВПП "находилась в нормативном состоянии, пригодном для совершения взлетов и посадок".

Другой собеседник "Интерфакса" в администрации аэропорта уточнил, что самолет принадлежит авиакомпании Pegas Fly Ikar и прибыл он из Москвы.

"После посадки в сложных метеоусловиях самолет, прибывший из Москвы, выкатился вправо за пределы ВПП", — рассказали в администрации аэропорта.

Информированный источник сообщил "Интерфаксу", что причиной инцидента, по предварительным данным, стало недостаточной сцепление полосы с шасси. Правая и передняя стойки самолета находятся за пределами полосы, левая на бетоне.

"В районе аэродрома слабый ливневой дождь, полоса мокрая, присутствуют участки воды. По предварительным данным, экипаж не смог удержать лайнер на мокрой полосе", — сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

Порядка 300 пассажиров эвакуированы и доставлены в терминал. В медпомощи никто не нуждается.