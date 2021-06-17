По его словам, в Керчи продолжается эвакуация людей, они будут размещены в гостиницах и базах отдыха, обеспечены трехразовым питанием.
Как сообщалось, на востоке Крыма выпало почти две месячные нормы осадков — 82 мм, вышла из берегов река Мелек-Чесме. По последним данным, подтопило 236 домов и больницу Керчи. Центр города обесточен, движение затруднено, в некоторых районах вода дошла до крыш машин. Спасатели эвакуируют жителей на лодках в пункт временного размещения.
Начальник Крымского гидрометцентра Татьяна Любецкая сообщила журналистам, что в течение дня еще ожидаются очень сильные дожди, они прекратятся только к середине пятницы.
Дожди идут в Крыму с конца мая практически ежедневно. МЧС объявило на 17 июня очередное штормовое предупреждение.