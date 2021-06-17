"На данный момент вследствие обильных осадков в Крыму подтоплены пять муниципальных образований. Штаб принял решение признать сложившуюся ситуацию как чрезвычайную природного характера межмуниципального уровня реагирования", — написал Бороздин на своей странице в фейсбуке в четверг.

По его словам, в Керчи продолжается эвакуация людей, они будут размещены в гостиницах и базах отдыха, обеспечены трехразовым питанием.

Как сообщалось, на востоке Крыма выпало почти две месячные нормы осадков — 82 мм, вышла из берегов река Мелек-Чесме. По последним данным, подтопило 236 домов и больницу Керчи. Центр города обесточен, движение затруднено, в некоторых районах вода дошла до крыш машин. Спасатели эвакуируют жителей на лодках в пункт временного размещения.

Начальник Крымского гидрометцентра Татьяна Любецкая сообщила журналистам, что в течение дня еще ожидаются очень сильные дожди, они прекратятся только к середине пятницы.

Дожди идут в Крыму с конца мая практически ежедневно. МЧС объявило на 17 июня очередное штормовое предупреждение.