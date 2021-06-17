«Благодаря введению в других странах сертификатов вакцинации от коронавируса у граждан появились новые возможности для путешествий. В связи с этим власти Японии планируют выдавать сертификаты со второй половины июля, а также готовы просить другие страны освободить путешественников с прививкой от карантина или сократить его период», — пишет издание.

По словам главного секретаря Кабмина Японии Кацунобу Като, сертификаты будут доступны как в бумажном виде, так и в цифровом. Выдавать сертификаты будут муниципалитеты, в документе пропишут личные данные привитого, номер паспорта, дату вакцинации и производителя препарата на японском и английском языках. Оформление сертификата будет бесплатным, однако власти предупреждают, что бумажный вариант можно будет получить раньше, чем цифровой.

В конце мая правительство Японии официально одобрило вакцины против COVID-19 компаний Мoderna и AstraZeneca. Прежде вакцинация в стране осуществлялась только препаратом Pfizer. По темпам вакцинации Япония идет позади многих стран.

В настоящее время въезд в Японию разрешен только гражданам и резидентам страны, а также иностранцам «по исключительным обстоятельствам». Приезжающим нужна справка с отрицательным результатом теста на ковид, сделанного не ранее, чем за 72 часа до поездки, также придется соблюдать двухнедельный карантин.