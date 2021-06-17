"Обесточено восемь базовых станций по всей республике — это Ленинский, Нижнегорский, Первомайский, Джанкойский районы, Керчь. Возможна неуверенная связь, ведутся работу по восстановлению энергообеспечения", — сказал министр.

Как он пояснил журналистам, эти восемь станций проработали ночь на резервных аккумуляторах, которые на данный момент "сели". Еще 28 станций сейчас работают на аккумуляторах.

Как сообщалось, на востоке Крыма выпало почти две месячные нормы осадков — 82 мм, вышла из берегов река Мелек-Чесме. По последним данным, подтопило 236 домов и больницу Керчи. Центр города обесточен, движение затруднено, в некоторых районах вода дошла до крыш автомобилей. Спасатели эвакуируют жителей на лодках в пункт временного размещения.

Начальник Крымского гидрометцентра Татьяна Любецкая сообщила журналистам, что в течение дня еще ожидаются очень сильные дожди, они прекратятся только к середине завтрашнего дня.

Дожди идут в Крыму с конца мая практически ежедневно. МЧС объявило на 17 июня очередное штормовое предупреждение.