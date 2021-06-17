Вопрос об усилении ограничительных мер обсудили на заседании оперативного штаба. Глава местного управления Роспотребнадзора Татьяна Детковская отметила, что уровень заболеваемости коронавирусом растет с 10 мая, а наиболее сложная обстановка во Владивостоке, Артеме, Находке, Надеждинском и Хасанском районах.

"Отмечен рост заболеваемости среди детей в возрасте от 7 до 14 лет — в 1,7 раза, приморцев 18-29 лет — в два раза, 30-49 лет — в 1,5 раза", — добавила Детковская.

По ее словам, в Приморье необходимо ограничить число участников на массовых мероприятиях до 40 человек, а в барах, клубах и ресторанах их запретить вообще. Кроме того, нужно усилить контроль административных комиссий по соблюдению санитарных требований в общественных местах, на транспорте. Приморцев старше 65 лет, по возможности, следует отправить работать удаленно.

Губернатор Приморья Олег Кожемяко согласился, что необходимо принять все меры для того, чтобы остановить распространение вируса. По его мнению, очень важно не допустить локдауна, а для этого нужно создавать условия для вакцинации.