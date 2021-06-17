"Для резидентов города, полностью вакцинированных Спутник V (т.е. при условии, что прошло 14 дней после инъекции её второго компонента) обязательный карантин будет сокращен, при прибытии из России — с 21 дня до 14 дней карантина и 7 дней самонаблюдения", — отмечается в сообщении посольства.

Теперь при посадке на самолет необходимо иметь сертификат вакцинации, отрицательный результат теста на COVID-19, сданного не ранее чем за 72 часа до вылета самолета, а также прибывающие обязаны подтвердить бронирование в одной из рекомендованных правительством Гонконга гостиниц сроком на 14 дней.