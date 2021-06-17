"В этом году фестиваль "Толстой" пройдет в пятый раз. Он стал брендом Тульской области, у него есть своя аудитория. Фестиваль значимый, важный, нужный. Он должен пройти на высоком организационном уровне и при соблюдении всех требований Роспотребнадзора. Наша задача — защитить здоровье людей, поэтому безопасность превыше всего", — цитируются в сообщении слова губернатора Тульской области Алексея Дюмина.

Фестиваль пройдет с 24 по 27 июня в музее-усадьбе Л.Н. Толстого "Ясная Поляна". На территории усадьбы будет организовано четыре сцены и фудкорт. Также мероприятия фестиваля пройдут в Доме культуры в деревне Ясная Поляна, в Тульском драматическом театре и на площадке кластера "Октава".

По словам директора музея-усадьбы Екатерины Толстой, для социально незащищенных категорий граждан, а также для тех, кто прошёл вакцинацию против COVID-19, в рамках акции "Без дистанции" предусмотрена квота на билеты. Также закуплены необходимые средства защиты.

"Несмотря на то, что мероприятия фестиваля будут проходить на открытом воздухе, все зрители будут в масках в соответствии с противоэпидемическими требованиями", — отметила Толстая.

Всего в программе фестиваля 20 постановок ведущих театров из десяти регионов страны, в том числе пять премьерных спектаклей и лекции известных специалистов в области культуры.

В дни фестиваля будет увеличено количество рейсов по маршрутам "Тула — Щекино" и "Тула-Щекино-Советск". Они будут ходить до 0:30, а в день закрытия фестиваля — до часа ночи. Движение транспорта по дороге к музею будет односторонним.

Безопасность на фестивале будут ежедневно обеспечивать сотрудники полиции, Управления Росгвардии по Тульской области и частного охранного предприятия. На площадке будут дежурить бригады скорой медицинской помощи.