"Мы собираемся офлайн. Впервые за время проведения нашего фестиваля на нем будет воссоздана золотая эра джаза. Как известно, она связана с большими оркестрами, с тем, когда джазовые композиции занимали первые места в популярных чартах. Там, где теперь находятся не всем известные корейские группы, когда-то находился оркестр Бенни Гудмана и подобные ему коллективы. На международном фестивале EverJazz мы в этом году собираем несколько крупных, очень хороших оркестров, которые играют классическую и современную джазовую музыку", — сообщил Глазырин на пресс-конференции в Екатеринбурге в четверг.

В целом в этом году на трех сценах фестиваля сыграют более 200 музыкантов, на центральной сцене для зрителей выступят четыре больших джазовых коллектива.

Организаторы рассчитывают, что фестиваль в этом году посетят не менее трех тысяч гостей.

"Это для нас действительно большая цифра, мы всячески готовим площадку с точки зрения удобства перемещения, комфортного там нахождения", — подчеркнул Глазырин.

В свою очередь организатор EverJazz Ирина Щетникова отметила, что в этом году организаторам EverJazz удастся привезти лучших российских музыкантов.

"Услышав их, вы поймете, что мы будем слушать с вами ближайшие 20 или 30 лет. Это люди, которые создают музыку, создают современный джаз. Как мы понимаем, то, что создается в джазе, потом уходит в остальные направления музыки, и даже в популярную", — подчеркнула она.

Так, из числа артистов выделяется солист оркестра Игоря Бутмана Олег Аккуратов. "Я знаю, что его очень многие ждут в Екатеринбурге. Кроме того, что он пианист, он очень яркий вокалист", — отметила Щетникова.

Также на сцене EverJazz выступит Евгений Побожий — первый российский музыкант — победитель престижного международного джазового конкурса института Херби Хенкока (2019 год).