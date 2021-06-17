В целом в этом году на трех сценах фестиваля сыграют более 200 музыкантов, на центральной сцене для зрителей выступят четыре больших джазовых коллектива.
Организаторы рассчитывают, что фестиваль в этом году посетят не менее трех тысяч гостей.
"Это для нас действительно большая цифра, мы всячески готовим площадку с точки зрения удобства перемещения, комфортного там нахождения", — подчеркнул Глазырин.
В свою очередь организатор EverJazz Ирина Щетникова отметила, что в этом году организаторам EverJazz удастся привезти лучших российских музыкантов.
"Услышав их, вы поймете, что мы будем слушать с вами ближайшие 20 или 30 лет. Это люди, которые создают музыку, создают современный джаз. Как мы понимаем, то, что создается в джазе, потом уходит в остальные направления музыки, и даже в популярную", — подчеркнула она.
Так, из числа артистов выделяется солист оркестра Игоря Бутмана Олег Аккуратов. "Я знаю, что его очень многие ждут в Екатеринбурге. Кроме того, что он пианист, он очень яркий вокалист", — отметила Щетникова.
Также на сцене EverJazz выступит Евгений Побожий — первый российский музыкант — победитель престижного международного джазового конкурса института Херби Хенкока (2019 год).