"Сегодня нам необходимо избежать всплеска заболевания коронавирусной инфекцией на территории города-курорта. Тем более сейчас, в разгар высокого летнего сезона. И чтобы сохранить здоровье горожан и гостей города, избежать очагов коронавируса, важно как можно быстрее сформировать коллективный иммунитет", — написал Копайгородский в своем официальном аккаунте в телеграм.

Он отметил, что массовая вакцинация населения в Сочи проводится активно.

"В Сочи с начала года работают прививочные пункты. Сегодня их уже 16. Есть и три выездных мобильных пункта вакцинации. В наличии на территории Сочи в необходимом количестве есть все три типа вакцины, зарегистрированных в России", — подчеркнул градоначальник.

Он попросил горожан и гостей курорта "со всей ответственностью отнестись к прививочной кампании".