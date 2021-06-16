В соответствующем постановлении говорится, что область входит в десятку субъектов России, где регистрируется наиболее высокий среднесуточный прирост заболевших. Поэтому принято решение об усилении мер профилактики заболевания.

Так, на неопределенный срок ужесточается запрет на проведение массовых мероприятий, в том числе предполагающих участие неопределенного числа людей. Это могут быть городские и сельские праздники, стритфуды или ярмарки, проводимые в помещениях. Отменяется организация фан-зоны на территории стадиона "Калининград".

Ограничивается деятельность предприятий общественного питания в период с 0.00 до 6.00 часов ежедневно с 17 по 30 июня. Исключение составляет обслуживание на вынос и доставка заказов.

В ресторанах, кафе и фуд-кортах, расположенных в торговых центрах и не имеющих отдельного входа, сокращается количество посадочных мест на 50%. Гостиницам, отелям, иным средствам массового размещения запрещается прием организованных групп детей, прибывающих из других регионов в туристических целях.

Также работодателям рекомендуется направить на дистанционную работу не менее 30% сотрудников.

При этом разрешается проведение деловых мероприятий численностью не более 150 человек, прошедших либо вакцинацию от коронавируса, либо предъявляющих отрицательный результат ПЦР-тестирования на новую инфекцию, полученный не ранее, чем за 72 часа до начала мероприятия.

В связи с ростом заболеваемости в области развернута 541 койка в 10 медицинских организациях, занято 415. Ещё 736 человек находятся на амбулаторном лечении.

Нарастающим итогом в регион поступило 151 177 комплектов доз вакцины. Привито 131 097 человек, из них двукратно — 107 223. Развернуто 33 стационарных пункта в 25 медицинских организациях. Дополнительно работает четыре мобильных пункта — два передвижных (в Калининграде и Черняховске), а также в торговом центре "Балтия Молл" и на Южном вокзале.

Как сообщалось, в области продолжает действовать масочный режим и ограничения по численности граждан и социальной дистанции во время массовых мероприятий.

По информации регионального штаба по контролю за новой коронавирусной инфекцией, на 16 июня в Калининградской области на COVID-19 обследовано нарастающим итогом 740 666 человек, из них выявлено 34 614 случаев заражения (33 452 человека выздоровели), умерли 538, остаются под медицинским наблюдением 2 786 человек.

За последние сутки зарегистрировано 77 случаев коронавирусной инфекции. И примерно же такое число заболевших выявляется уже более двух недель подряд.