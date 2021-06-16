Согласно сообщению оперштаба, граждане США, Бахрейна, ОАЭ, Великобритании, Израиля, Венгрии и Катара с 21 июня 2021 года смогут путешествовать в Азербайджан воздушным транспортом при наличии COVID-паспорта и справки с негативным результатом на ПЦР-тест.

По данным Оперштаба, смягчение стало возможным благодаря эпидемиологической ситуации в стране и проведению вакцинации от COVID-19.

Наряду с этим, граждане вышеперечисленных стран в возрасте от 1 года до 18 лет смогут путешествовать в Азербайджан при наличии справки о негативном результате ПЦР-теста на COVID-19. Паспорта на COVID и результаты ПЦР-теста не требуются для детей младше одного года.

При этом, с 21 июня срок действия справки с отрицательным результатом ПЦР-теста на COVID-19 для въезда в Азербайджан всех пассажиров старше одного года, будет увеличен с 48 до 72 часов до вылета.

"Все авиакомпании, выполняющие прямые рейсы в Азербайджан, должны регистрировать только пассажиров, отвечающих указанным требованиям. Пассажиры, не соответствующие этим условиям при пересечении границы при въезде на территорию Азербайджана, не будут допущены в страну и будут возвращены обратно самолетом за счет перевозчика", — отмечает оперштаб.

Как сообщалось ранее, с 10 июня въезд в Азербайджан посредством авиационного транспорта открыт для граждан Турции и России.