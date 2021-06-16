Поправки (N1170972-7) вносятся в ст.149 Налогового кодекса: операции, не подлежащие налогообложению НДС. К ним предлагается отнести оказание услуг общественного питания через рестораны, кафе, бары, предприятия быстрого обслуживания, буфеты, кафетерии, столовые, закусочные. Предлагается также освободить от НДС оказание услуг общественного питания вне объектов общественного питания по месту, выбранному заказчиком — выездное обслуживание.

При этом в поправках приводится целый ряд условий, которые должны быть выполнены для освобождения от НДС.

Так, под услугами общественного питания в целях освобождения от НДС не признается реализация продукции общественного питания отделами кулинарии организаций и ИП розничной торговли; продукции общественного питания организациями и ИП, осуществляющими заготовочную деятельность.

Для освобождения от НДС организации и ИП должны выполнить одновременно ряд условий. Сумма доходов компании за календарный год, предшествующий году, в котором применяется освобождение от НДС, не должна превышать в совокупности 2 млрд рублей; удельный вес доходов от реализации услуг общественного питания в общей сумме доходов компании должен составлять не менее 70%; среднемесячный размер выплат и иных вознаграждений, начисленных организацией (или ИП) в пользу физических лиц, определяемый исходя из данных расчетов по страховым взносам, должен быть не ниже размера среднемесячной начисленной заработной платы в каждом субъекте РФ в налоговые органы которого представляются указанные расчеты.

Как сообщалось, в начале июня в ходе выступления на экономическом форуме в Санкт-Петербурге президент РФ Владимир Путин предложил запустить с 2022 г. пилотный проект по более плавному переходу компаний общественного питания с упрощенного на общий режим. "Сейчас компании, которые работают на упрощенном режиме налогообложения, обязаны перейти на общий режим, если преодолевают планку по количеству персонала и по объёму выручки. Конечно, это означает дополнительную фискальную нагрузку. Часто этот фактор сдерживает рост, вынуждает идти на разного рода ухищрения вроде искусственного дробления компании. Показательный пример здесь сфера общественного питания", — сказал Путин. "Именно для компаний этой отрасли предлагаю с будущего года запустить пилотный проект. Его смысл — отработать механизм более плавного, комфортного перехода от одного налогового режима к другому", — пояснил глава государства. Участвовать в пилотном проекте по более плавному переходу компаний общественного питания с упрощенного налогового режима на общий смогут 500 компаний, сообщил позже журналистам министр финансов РФ Антон Силуанов.

В случае, если "пилот" в сфере общепита будет признан успешным, практику плавного перехода на общий режим налогообложения могут распространить на другие отрасли с высокой долей затрат на оплату труда, следует из комментария Минэкономразвития к принятому Госдумой закону. "Если предложенный "переходный режим" на предприятиях общественного питания будет признан успешным, Минэкономразвития поддержит распространение его параметров и на другие компании, которые осуществляют деятельность в "человекоёмких" отраслях, т.е. видах деятельности с большой долей ФОТ в структуре расходов на производство и реализацию", — приводит пресс-служба министерства слова директора департамента инвестиционной политики и развития малого и среднего предпринимательства Минэкономразвития Инны Дадаян.