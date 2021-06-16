"Будет введен запрет на работу предприятий общепита в ночной период (с 02:00 до 06:00 часов), за исключением гостиничных лобби-баров и придорожных кафе", — написал Миронов.

Он отметил, что заполняемость трибун на спортивных мероприятиях снижается до 50%, детям до 14 лет запретят посещать ТЦ без сопровождения взрослых.

"Крупные массовые мероприятия отменяем до 15 июля. Однако часть из них считаем возможным провести — при условии, что известен состав участников, они протестированы, что будет соблюдаться социальная дистанция", — отметил губернатор.

В пресс-службе правительства региона "Интерфаксу" не уточнили, когда вступят в силу указанные ограничения.

"Готовится постановление правительства. Со дня на день (вступят в силу ограничения — ИФ)", — сказал собеседник агентства.