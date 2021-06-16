Как сообщили порталу "Интерфакс-Туризм" в национальном туристическом офисе Мальдивских островов Visit Maldives, выставка стала совместным проектом офиса с журналом National Geographic Traveler. Экспозицию можно посетить до 30 июня, включительно.

Входной билет не требуется: выставка разместилась под открытом небом на Тверском бульваре и круглосуточно доступна всем желающим.

"В экспозиции представлены 32 фотографии, рассказывающих о необычной природе архипелага, который стал меккой для дайверов всего мира. Здесь можно увидеть более тысячи видов рыб, китов, дельфинов, черепах и других морских обитателей, коралловые рифы. Не случайно с начала года Мальдивы уже посетили почти 110 тыс. российских туристов", — сообщили в офисе.

В конце августа аналогичная выставка пройдет в Санкт-Петербурге.