Это решение приняли на заседании Комитета постоянных представителей государств (КОРЕПЕР). Теперь оно должно быть окончательно утверждено на более высоком уровне.

По информации агентства, постпреды сочли нужным добавить Соединенные Штаты в список стран, жителям которых следует разрешать Евросоюз не только по неотложным делам, но и, к примеру, для туризма.

В данном вопросе ЕС может лишь рекомендовать странам-членам принять те или иные меры. Поэтому финальное решение о том, начинать ли пускать на свою территорию туристов из США, каждая страна будет принимать самостоятельно. Кроме того, каждый член ЕС сам определяет условия въезда на свою территорию в период пандемии.

Помимо США, постпреды ЕС рекомендовали открыть доступ для туристов из Северной Македонии, Албании, Сербии, Ливана и Тайваня.