"Глава региона Александр Гусев принял решение отменить в области проведение всех массовых мероприятий, которые планируются в ближайшее время. Исключение — общегородской выпускной в Воронеже. Он пройдет с соблюдением всех мер безопасности, включая тестирование на COVID-19", — говорится в сообщении.

Отмечается, что массовые мероприятия, которые планируются в июле-августе, пока не отменены.

"Решение по ним будет приниматься с учетом динамики ситуации в ближайшие недели", — подчеркивается в пресс-релизе.

По данным регионального департамента здравоохранения, впервые за последние недели по области наблюдается рост вызовов "скорых" из-за температуры и симптомов, не исключающих пневмонию.

За последние сутки в Воронежской области подтверждено 176 новых случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, всего — 87 377 случаев.